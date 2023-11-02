Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA tarihine geçti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ABD kariyerinde önemli bir başarının altına imzasını attı.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:46
Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA tarihine geçti!
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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu.

NIKOLA JOKIC'İ GERİDE BIRAKTI

NBA Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaştı ve Nikola Jokic'i geride bırakarak 500 asiste ulaşan en genç oyuncu oldu. Alperen Şengün 21 yaş, 99 gün; Nikola Jokic 22 yaş, 40 gün. Evet, en genç" ifadeleri kullanıldı.

Houston Rockets, dün gece oynanan maçta Alperen Şengün'ün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etmişti.


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