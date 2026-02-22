Alperen Şengün'ün 16 sayısı yetmedi: Knicks, Rockest'ı mağlup etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.02.2026 12:50:00
AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Houston Rockets'ı 108-106 mağlup etti.

Madison Square Garden'da oynanan maçın son çeyreğinde 18 sayı geriden gelen Knicks'te, Karl-Anthony Towns 25 sayı, 7 ribaunt, OG Anunoby ve Jalen Brunson 20'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Alperen Şengün'ün 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 3 blokla oynadığı Rockest'ta, Kevin Durant 30, Jabari Smith Jr. 21 sayı kaydetti.

SPURS'TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Sacramento Kings'i 139-122 mağlup eden San Antonio Spurs, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Spurs'te Victor Wembanyama 28 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla takımını sırtlarken, De’Aaron Fox, Stephon Castle ve Keldon Johnson 18'er sayı kaydetti.

Keegan Murray ve DeMar DeRozan 20'şer sayıyla oynadığı Kings'te, çaylak Maxime Raynaud, 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Kings'te sakatlıkları nedeniyle pivot Domantas Sabonis ve gard Zach LaVine'in sezonu kapatırken üst üste 16. mağlubiyetle kulüp rekoru kırıldı.

