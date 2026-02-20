Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Hornets'ı mağlup etti

Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Hornets'ı mağlup etti

20.02.2026 10:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Hornets'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 105-101 yendi.

Spectrum Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 13 sayı ve 7 asist Kevin Durant ise 35 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

Jabari Smith 15, Reed Sheppard 13 ve Amen Thompson 9 sayı kaydedererek takımını sezonun 34. galibiyetine taşıdı.

Bu sezon 30. mağlubiyetini yaşayan Hornets'de Grant Williams 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Brandon Miller 17 sayıyla maçı tamamladı.

76ERS EVİNDE KAYBETTİ

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Adem Bona'lı Philadelphia 76ers evinde Atlanta Hawks'a 117-107 kaybetti.

Philadelphia 76ers'da Adem Bona 9 sayı ve 7 ribaunt kaydederken Andre Drummond, 10 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Tyrese Maxey 28, VJ Edgecombe 20, Kelly Oubre ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Hawks'da Jalen Johnson 32 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken CJ McCollum 23 ve Dyson Daniels ise 15 sayı kaydetti.

İlgili Konular: #charlotte hornets #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

Alperen Şengün, Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!
Alperen Şengün, Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı! Kevin Durant'ın 26, Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta Rockets, sahasında Clippers'ı 102-95 yendi. Wembanyama'nın 40 sayıyla oynadığı mücadelede Spurs, eksik kadrolu Lakers'ı 136-108 mağlup etti.
Alperen Şengün'den NBA All-Star mesajı!
Alperen Şengün'den NBA All-Star mesajı! Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, NBA All-Star maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alperen Şengün, "Türkiye'de gece saat 04.00'te, 05.00'te beni takip edenler benim için anlam ifade ediyor" dedi.
Üst üste ikinci kez... Alperen Şengün yeniden NBA All-Star'da!
Üst üste ikinci kez... Alperen Şengün yeniden NBA All-Star'da! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, All-Star kadrosuna çağrıldı.