Alperen Şengün, Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!

11.02.2026 11:08:00
Kevin Durant'ın 26, Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta Rockets, sahasında Clippers'ı 102-95 yendi. Wembanyama'nın 40 sayıyla oynadığı mücadelede Spurs, eksik kadrolu Lakers'ı 136-108 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt, Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle takımlarını galibiyete taşıdı. Amen Thompson ve Reed Sheppard 16'şar sayı, Jabari Smith Jr. 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 24, John Collins 17 sayıyla takımın çift hanelere ulaşan iki ismi oldu.

WEMBANYAMA'DAN İLK YARIDA 37 SAYI

San Antonio Spurs, eksik kadrolu Los Angeles Lakers'ı 136-108 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Spurs'te 37'sini ilk yarıda attığı toplam 40 sayıyla Victor Wembanyama, takımına liderlik etti. 12 ribaunt alan Fransız yıldız, 21. yüzyılda bir maçın ilk yarısındaki en skorer Spurs oyuncusu oldu.

Carter Bryant 16, Dylan Harper 15 sayı, Harrison Barnes 11 sayıyla maçı tamamladı.

Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Marcus Smart ve Deandre Ayton'dan yoksun Lakers'ta ise Luke Kennard ve Drew Timme 14'er sayı, Bronny James 12 sayı, 6 asist kaydetti.

