Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Kevin Durant'ten yeni sözleşmeye yeşil ışık!

Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Kevin Durant'ten yeni sözleşmeye yeşil ışık!

30.09.2025 15:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alperen Şengün'ün takım arkadaşı Kevin Durant'ten yeni sözleşmeye yeşil ışık!

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ın kadrosuna katılan 37 yaşındaki Kevin Durant, takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Houston Rockets'ın yeni yıldızı Kevin Durant, sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu açıkladı.

Phoenix Suns'tan yapılan büyük takasla yaz döneminde Houston'a katılan Durant, kontratının son yılına girerken medya gününde yaptığı açıklamada, "Burada sözleşme uzatacağımı düşünüyorum. Bunun ne zaman olacağını kesin olarak söyleyemem ama gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.

Image

37. yaş gününde konuşan Durant, bu sezon için 54,7 milyon dolar kazanacak. Durant'in iki yıllık 122 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalama hakkı bulunuyor. Rockets genel menajeri Rafael Stone ise uzatma görüşmeleri hakkında yorum yapmadı.

19. NBA SEZONUNDA 5. FARKLI TAKIM

Durant, "Organizasyon içinde daha önce birlikte çalıştığım kişiler var. Buraya gelmek bu yüzden doğal hissettirdi. İlk kez Rockets forması giymek güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Image

Başantrenör Ime Udoka yönetiminde geçen sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alan Houston'ın gelişiminden etkilendiğini söyleyen Durant, 19. NBA sezonunda beşinci farklı takımının formasını giyecek. Geçen sezon 62 maçta 26,6 sayı, 6,0 ribaund, 4,2 asist, 1,2 blok ve 0,8 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

İlgili Konular: #nba #kevin durant #Sözleşme #Houston Rockets

İlgili Haberler

Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü'
Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü' Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, Türkiye'ye inişlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Avrupa'da gündem 12 Dev Adam: 'Çılgınlık'
Avrupa'da gündem 12 Dev Adam: 'Çılgınlık' A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup oldu. 12 Dev Adam'ın Almanya ile oynadığı final Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Riga’dan gümüş madalya ile dönüyoruz: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi!
Riga’dan gümüş madalya ile dönüyoruz: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi! A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88 - 83 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı.