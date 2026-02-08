Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'ün 'triple double' yaptığı maçı Rockets kazandı

Alperen Şengün'ün 'triple double' yaptığı maçı Rockets kazandı

8.02.2026 12:26:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Alperen Şengün'ün 'triple double' yaptığı maçı Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup etti.

Paycom Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.

Rockets'ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaunt, Kevin Durant 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Thunder'da Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayı üretti.

LAKERS, SAHASINDA WARRİORS’I YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors’ı 105-99 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Sakatlıkları nedeniyle Luka Doncic ve DeAndre Ayton'ın forma giymediği Lakers'ta LeBron James, 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk performansıyla takımını sırtladı. Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Stephen Curry'den yoksun mücadele eden Warriors’ta ise Moses Moody 25 sayıyla takıma liderlik etti. Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14'er sayıyla oynadı.

İlgili Konular: #oklahoma city thunder #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

Houston Rockets, Dallas Mavericks'i Alperen Şengün ile devirdi!
Houston Rockets, Dallas Mavericks'i Alperen Şengün ile devirdi! NBA'de Dallas Mavericks'i konuk eden Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta galip geldi.
NBA All-Star kadroları belli oldu: Dikkat çeken Alperen Şengün kararı!
NBA All-Star kadroları belli oldu: Dikkat çeken Alperen Şengün kararı! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2026 All-Star organizasyonunda forma giyecek oyuncular duyuruldu. Houston Rockets'ta ter döken milli oyuncu Alperen Şengün NBA All-Star kadrosuna dahil edilmedi.
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yetmedi
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yetmedi Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 18 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadığı maçta San Antonio Spurs'e 111-99 yenildi.