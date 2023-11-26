Alperen Şengün'den EuroLeague açıklaması! 'İzlemek zor oluyor ama...'

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün basın mensuplarına konuştu. Şengün, EuroLeague maçları hakkında, "İzlemek zor oluyor ama bazen Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçlarını yakalayabiliyorum. İstatistikleri her zaman takip ediyorum ama maçı takip etmek zor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 14:13
Alperen Şengün'den EuroLeague açıklaması! 'İzlemek zor oluyor ama...'
Abone Ol google-news

Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün, açıklamalarda bulundu.

Sık sık Nikola Jokic'e benzetilen milli yıldız, Jokic için, "Ona karşı oynamak her zaman eğlenceli. Eğer kazanıyorsak daha da eğlenceli oluyor" dedi.

Alperen Şengün ile Nikola Jokic

"İZLEMEK ZOR OLUYOR AMA..."

Jokic'in takımı Denver Nuggets'a karşı alınan son galibiyet için de konuşan Alperen Şengün, "Harika bir iş çıkardık. Ona karşı elimden gelenin en iyisini yaptım. Önemli sayılar buldu ama önemli olan kazanıp kazanamadığımız. Kazanırsak daha eğlenceli oluyor" ifadelerini kullandı.

Milli yıldız, zaman zaman THY EuroLeague maçlarını takip etmeye çalıştığını söyledi. Alperen Şengün, "Zaman farkı var. O saatlerde hep antrenmanımız oluyor ya da uyuyorum veya başka şeyler yapıyorum. İzlemek zor oluyor ama bazen Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçlarını yakalayabiliyorum. İstatistikleri her zaman takip ediyorum ama maçı takip etmek zor" sözlerini kullandı.


Alperen Şengün Houston Rockets euroleague nba

İlgili Haberler

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı kendi evinde güldü!

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı kendi evinde güldü!
NBA tarihine geçti: Fransız basketbolcunun maç formasına rekor fiyat!

NBA tarihine geçti: Fransız basketbolcunun maç formasına rekor fiyat!
NBA'de LeBron James rekor kırdı... Ömer Faruk Yurtseven'in çabası yetmedi!

NBA'de LeBron James rekor kırdı... Ömer Faruk Yurtseven'in çabası yetmedi!

En Çok Okunan Haberler