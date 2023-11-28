Alperen Şengün'den Fenerbahçe itirafı: 'O teklifi kabul etseydim...'

Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:05

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:05

NBA'de Houston Rockets formasıyla başarılı işlere imza atan temsilcimiz Alperen Şengün, Paul George'un programına konuk oldu.

"FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO CİVARI PARA TEKLİF ETTİ"

Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını söyleyen Alperen, şu cümleleri kullandı:

"Belki Fenerbahçe'yi biliyorsunuzdur. Türkiye'deki en büyük kulüplerinden birisi. Çok paraları var. Ben Beşiktaş'ta oynuyordum. İnsanlar, Türkiye Ligi'nin dünyadaki en iyi 3 ligden biri olduğunu söylüyorlar. Fakat ben EuroLeague veya Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamıyordum. Fenerbahçe bana büyük bir para önerdi. 2 milyon Euro civarı para teklif ettiler. Beşiktaş'tan o kadar kazanmıyordum. Ancak o kontratı kabul etsem benim için işler daha zor hale gelecekti. Çünkü kontratınıza buy-out maddesi koyuyorlar. 'NBA'e gidersen 3 milyon Euro para ödemek zorundasın' gibi. Bu çok aptalca. 1 yıl oynayacağım ve bundan para kazanacaklar. Belki de gitmeme izin vermeyecekler."

"NBA'E GİDECEĞİM DEDİM"

"Ben de bunu reddettim. 'Hayır, burada (Beşiktaş'ta) kalıp 30-35 dakika oynayacağım' dedim. Büyük kulübe gidip de 20 dakika oynamak istemiyordum. Çünkü Türkiye'de Türk oyuncuları çok desteklemiyorlar. Genelde Amerikalı ve Avrupalı oyunculara gidiyorlar. Ben Fenerbahçe'ye gitmeyeceğim, draft olacağım ve NBA'e gideceğim dedim.

NBA'de oynamasam bile dilimi, fiziğimi geliştireceğim ve benim de oynama zamanım gelecek dedim. Kendi menajerimi bile dinlemedim. Menajerim bekle diyordu ama hayır, ben gitmek istiyorum dedim."

Alperen Şengün ve Nikola Jokic

"JOKIC HER MAÇIN ARDINDAN YANIMA GELİP İYİ KONUŞMALAR YAPIYOR"

Birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alperen, MVP yıldız Nikola Jokic ile arasındaki ilişki hakkında da konuştu.

Alperen Şengün, "Biliyorsunuz, Jokic sosyal medyada takılan biri değil. Sadece basketbolu ve ailesini önemsiyor. Harika biri, aynı zamanda da Avrupalı. Bütün Avrupalı uzunlar ve oyuncular burada birbirine çok yakın. Hepimiz birbirimizle çok yakınız. Jokic'in de tabii ki onun hakkında düşündüklerimi, söylediklerimi gördüğüne eminim. İnsanlar da ona söylüyor, 'Alpi bunları söyledi' diye. Her maçın ardından Jokic yanıma geliyor, 'İyi iş çıkardın, harika böyle devam et' gibi şeyler diyor. Benimle hep iyi konuşmalar yapıyor. Bu da benim için harika. Ben onun gibi oynamaya çalışıyorum diyemem. Oyun tarzlarımız benziyor" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE MAÇLARINI YAKALAYABİLİYORUM"

Milli yıldız, zaman zaman THY EuroLeague maçlarını takip etmeye çalıştığını söyledi. Alperen Şengün, "Zaman farkı var. O saatlerde hep antrenmanımız oluyor ya da uyuyorum veya başka şeyler yapıyorum. İzlemek zor oluyor ama bazen Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçlarını yakalayabiliyorum. İstatistikleri her zaman takip ediyorum ama maçı takip etmek zor" diye konuştu.