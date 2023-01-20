Alperen Şengün'den Rıdvan Dilmen yanıtı: 'Devlet nişanı verilsin' demişti

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:02

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:02

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, all-star seçilmek ve şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyledi.

Son dönemde ortaya koyduğu performans ve kırdığı rekorlarla spor kamuoyunun gündeminden düşmeyen Alperen Şengün, Texas'ın Houston kentindeki Türk Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binasının açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NBA'de en iyi oyunculardan biri olmak istediğini belirten 20 yaşındaki milli basketbolcu, "Kariyer planlamam all-star seçilmek ve NBA'de şampiyon olmak. Umarım uzun yıllar Houston'da kalırım. Burada kırabileceğim rekorlar, kazanabileceğim şampiyonluklar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Alperen Şengün

Houston'da ailesini ve ülkesini temsil ettiğini aktaran Alperen, "Takım için de kendim için de her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yapabildiğimin en iyisini yapmak zorundayım. Rekorlar benim için güzel bir anı. Kırabileceğim rekorları kıracağım. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BANA SAHİP ÇIKMALARI ÇOK DEĞERLİ"

Kendisine verilen destekten çok mutlu olduğunu kaydeden Alperen Şengün, "Yorumları mesajları görüyorum. Gençlerimiz, büyük abilerimiz mesaj atıyor. Bu durumdan çok hoşnutum. Türkiye'den bana sahip çıkmaları gerçekten benim için çok değerli. Gençlere örnek olmaya devam edeceğim. Ben nasıl Hidayet ağabey, Mehmet ağabey hakkında konuşuyorsam, umarım ileride onlar da benim hakkında konuşur. Umarım güzel bir anı bırakırım onlara" değerlendirmesinde bulundu.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in kendisiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Alperen Şengün, "Yaptığı yorumlar için, benim hakkımda güzel konuştuğu için çok teşekkür ederim. Bunlar her zaman oluyor, bu yorum da ses getirdi, olay oldu. Teşekkür ediyorum" diye görüş belirtti.

GENÇ YAŞINDA ÜST ÜSTE REKORLAR

Genç basketbolcu, 12 Ocak'ta oynadıkları Sacramento Kings maçında 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA tarihinde "triple double" yapan en genç pivot unvanını aldı. Alperen, ayrıca kulüp tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

Bu rekordan 5 gün sonra Los Angeles Lakers karşısına çıkan milli sporcu, 33 sayı 15 ribaunt, 6 asist ve 4 blokluk performansıyla kariyer rekoru kırarken, NBA tarihine de geçmeyi başardı.

Alperen Şengün, efsane isim Shaquille O'Neal'ı da geride bırakarak bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaunt ve 5+ asiste ulaşan en genç pivot oldu.