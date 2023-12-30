Alperen Şengün'den takım arkadaşlarına Türkçe dersi

NBA ekiplerinden Houston Rockets, Alperen Şengün takım arkadaşlarına Türkçe öğrettiği bir video yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:43
Alperen Şengün'den takım arkadaşlarına Türkçe dersi
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NBA takımlarından Houston Rockets, bu sabaha karşı oynanan maçta Philadelphia 76ers ile karşılaştı.

Philadelphia 76ers, sahadan 131-127'lik galibiyetle ayrılırken Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, karşılaşmayı 28 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.

Bu sonuçla Houston Rockets 15. mağlubiyetini, Philadelphia ise 22. galibiyetini elde etti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN TÜRKÇE DERSİ

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde alınan bir molada Houston Rockets, Alperen Şengün'ün takım arkadaşlarına Türkçe dersi verdiği bir video yayınladı.

Houston Rockets'ın maçta yayınladığı video:

 


Alperen Şengün Houston Rockets nba

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