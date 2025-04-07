Alperen Şengün'e sert müdahale: Dudağı patladı!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:37

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:37

NBA Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.

Rockets, ilk yarısını 51-50 önde tamamladığı maçı 106-96 kazanıp rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Houston Rockets ise üst üste üçüncü galibiyetini alırken Alperen Şengün maçı double-double ile tamamladı. Milli basketbolcu 33 dakika sahada kaldı, 19 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Maçın üçüncü çeyreğinde Alperen Şengün, Draymond Green'le girdiği bir pozisyonda yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

Hakemler, sert müdahale sonrası Green'e hücum faul verirken incelemenin ardından sportmenlik dışı faul çalındı.

Faulün ardından Alperen Şengün dudağında kanama meydana geldi.