Alperen Şengün'e sert müdahale: Dudağı patladı!

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 106-96 mağlup ederken Alperen Şengün double-double ile maçı tamamladı. Draymond Green, Alperen Şengün'e yaptığı sert müdahale sonrası sportmenlik dışı faul aldı.

Alperen Şengün'e sert müdahale: Dudağı patladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:37

NBA Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. 

Rockets, ilk yarısını 51-50 önde tamamladığı maçı 106-96 kazanıp rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Houston Rockets ise üst üste üçüncü galibiyetini alırken Alperen Şengün maçı double-double ile tamamladı. Milli basketbolcu 33 dakika sahada kaldı, 19 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Maçın üçüncü çeyreğinde Alperen Şengün, Draymond Green'le girdiği bir pozisyonda yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

Hakemler, sert müdahale sonrası Green'e hücum faul verirken incelemenin ardından sportmenlik dışı faul çalındı.

Faulün ardından Alperen Şengün dudağında kanama meydana geldi.


Etiketler: #Alperen Şengün #Draymond Green #Houston Rockets

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