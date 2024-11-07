Alperen Şengün'lü Houston Rockets'tan San Antonio Spurs'e 27 sayılık fark!
Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı kaydettiği maçta San Antonio Spurs'u 127-100 yendi.
NBA'e 12 maçla devam edildi.
Houston Rockets, konuk ettiği Spurs'u 27 sayı farkla mağlup etti. Şengün, 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 2 blok, 1 top çalma ile oynayarak takımın galibiyetine katkı verdi.
Rockets'ta Fred VanVleet ve Jalen Green, 21'er sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu. Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 15 sayı kaydetti.
Milli basketbolcu Adem Bona'nın 3 dakika 37 saniye süre aldığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 110-98 yenildi.
CLEVELAND CAVALIERS, 9'DA 9 YAPTI
Sezonu namağlup sürdüren Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 131-122 mağlup ederek 9 maçta 9 galibiyet elde etti.
Takım olarak en iyi sezon başlangıcını yapan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 29 sayı kaydetti.
Pelicans'ta Zion Williamson'un 29 sayısı ve Jose Alvarado'nun 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 108-107
Indiana Pacers-Orlando Magic: 118-111
Atlanta Hawks-New York Knicks: 121-116
Boston Celtics-Golden State Warriors: 112-118
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 127-100
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 131-114
New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 122-131
Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 119-99
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 124-122
Phoenix Suns-Miami Heat: 115-112
Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 110-98
Sacramento Kings-Toronto Raptors: 122-107
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