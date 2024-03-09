Alperen Şengün'ün 19 sayısı galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:46
Alperen Şengün'ün 19 sayısı galibiyeti getirdi
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NBA'e 8 maçla devam edildi.

Alperen Şengün'ün 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, birer blok ve top çalmayla oynadığı mücadelede Rockets, Blazers'ı 16 sayı farkla yendi.

Şengün, Rockets'ta bu sezon maç başı sayı (21,2) ve ribaunt (9,4) ortalamaları istatistiklerinde lider durumda bulunuyor.

Portland Trail Blazers'ta ise Dalano Banton'un 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'IN 37 SAYISI LİDERLİĞİ GETİRDİ

Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Miami Heat'i 107-100 mağlup ederek Batı Konferansı liderliğini ele geçirdi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı üretirken, bunların 23'ünü ikinci yarıda attı.

Heat'te ise Jaime Jaquez 25 sayı, Jimmy Butler ise 20 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR:

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 95-103

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 112-100

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 113-104 (uzatmalarda)

New York Knicks-Orlando Magic: 98-74

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 92-99

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-100

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 123-122

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 107-123


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