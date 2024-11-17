NBA'de Los Angeles Lakers'tan 5 maçlık seri!
Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 104-99 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers'ın deplasmanda Pelicans'ı 5 sayı farkla yendiği maçta 31 sayı ve 14 ribauntla oynayan Anthony Davis, "double-double" ile galibiyete katkı verdi.
Lakers'ta 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen LeBron James'in 4 maçlık "triple-double" serisi sona erdi.
Pelicans'ta Brandon Ingram, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
FOX'TAN 49 SAYI
Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz'ı 121-117 mağlup etti.
Kings'te De'Aaron Fox, 49 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Jazz'da Lauri Markkanen ise 25 sayıyla öne çıktı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets -Milwaukee Bucks: 115-114
Boston Celtics-Toronto Raptors: 126-123 (uzatmada)
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 99-104
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 110-93
Sacramento Kings-Utah Jazz: 121-117
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