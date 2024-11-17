NBA'de Los Angeles Lakers'tan 5 maçlık seri!

Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 104-99 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

NBA'de Los Angeles Lakers'tan 5 maçlık seri!
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Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:18

NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers'ın deplasmanda Pelicans'ı 5 sayı farkla yendiği maçta 31 sayı ve 14 ribauntla oynayan Anthony Davis, "double-double" ile galibiyete katkı verdi.

Lakers'ta 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen LeBron James'in 4 maçlık "triple-double" serisi sona erdi.

Pelicans'ta Brandon Ingram, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

FOX'TAN 49 SAYI

Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz'ı 121-117 mağlup etti.

Kings'te De'Aaron Fox, 49 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Jazz'da Lauri Markkanen ise 25 sayıyla öne çıktı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets -Milwaukee Bucks: 115-114

Boston Celtics-Toronto Raptors: 126-123 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 99-104

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 110-93

Sacramento Kings-Utah Jazz: 121-117


Etiketler: #Los Angeles Lakers #new orleans pelicans #nba

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