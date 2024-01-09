Alperen Şengün'ün double-double performansı Houston Rockets'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün double-double yaptığı karşılaşmada Houston Rockets, Miami Heat' e 120-113 mağlup oldu.

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Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:39
Alperen Şengün'ün double-double performansı Houston Rockets'a yetmedi!
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NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'e 120-113 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets, Heat'e 7 sayı farkla mağlup oldu.

Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün'ün, Miami Heat karşısındaki performansı galibiyete yetmedi.

Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu da seçilen milli basketbolcu, Heat karşısında 22 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma ile oynayarak "double-double" yaptı.

Heat'te Tyler Herro 28, Bam Adebayo ise 22 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

BROWN'IN 40 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Indiana Pacers, konuk ettiği Boston Celtics'i 133-131 mağlup ederken ev sahibi ekipte Bennedict Mathurin, 26 sayı atarak galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton, ikinci çeyrekte dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 40 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 112-119 (Uzatmada)

Indiana Pacers-Boston Celtics: 133-131

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 128-136

Miami Heat-Houston Rockets: 120-113

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 116-132

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 138-111


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