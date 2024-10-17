Alphonso Davies için dev plan!
Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Alphonso Davies için Manchester United'ın devrede olduğu iddia edildi.
Alphonso Davies, Bayern Münih'ten ayrılarak Premier Lig'e transfer olabilir.
Sahada istediği sonuçları almakta zorlanan Manchester United'ın Davies için harekete geçtiği öğrenildi.
ALPHONSO DAVIES İÇİN HAMLE
Sky Sport Almanya'nın haberine göre, Manchester United transfer için temkinli davranıyor. Manchester United'ın henüz oyuncuyla görüşmeye başlamadığı belirtildi.
Alphonso Davies'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 23 yaşındaki Alphonso Davies bu sezon 8 resmi maça çıktı ve 1 asistlik katkı yaptı.
Etiketler: #Alphonso Davies #Bayern Münih #manchester united
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