Alphonso Davis kimdir? Alphonso Davis kaç yaşında, nereli?

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Alphonso Davis'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Alphonso Davis kimdir? Alphonso Davis kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:54
Alphonso Davis kimdir? Alphonso Davis kaç yaşında, nereli?
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Bayern Münih forması giyen Alphonso Davis, Real Madrid'e attığı golle adından söz ettirmeyi başardı. Davis'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Alphonso Davis kimdir? Alphonso Davis kaç yaşında, nereli?

ALPHONSO DAVİS KİMDİR?

Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies, 02 Kasım 2000 doğumlu olup, futbol kariyerinde dikkat çekici performanslar sergilemektedir. 183 cm boyunda ve 75 kilogram ağırlığında olan Davies, dominant olarak sol ayağını kullanmaktadır. Daha önceden ABD takımlarından, MLS ligi ekiplerinden Vancouver Whitecaps forması da giymiştir. O dönemlerde adı, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile de sıkça anılmıştır.


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