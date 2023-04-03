TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'den Beşiktaş'ın başvurusuna cevap

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:44

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:46

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. Büyükekşi, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçları için yaptığı başvuruya da yanıt verdi.

Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"TESCİL EDİLDİ"

"Yönetim kurulumuz 10 Şubat'ta depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde merkezi bulunan kulüplere ligden çekilme hakkı verdik. Bu sezon içerisinde oynadıkları maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçların ise 3-0 hükmen mağlup olmalarına karar verdik. Süper Lig'de iki kulübümüze, diğer liglerdeki kulüplerimize kalan alacaklarının ödenmesine karar verdik. Bu kararı kamuoyunda bahsedildiği gibi acele karar almadık. Geçmiş uygulamalara, içtihatlara baktık. 30 yıl önceki Samsunspor'un otobüs kazasında, 1999 depreminde hep aynı kararları almış TFF yönetimi. Bir takımın oynadığı maçlar ligden çekilse bile silinmez. Hiçbir zaman böyle bir uygulama olmamıştır. Kulüpleri kararına göre bu iş olmaz. Kulüpler Birliği'nin karar alma yetkisi yok. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor. Kamuoyunu bu şekilde ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle ortamı gerginleştirmenin kimseye bir faydası yok. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim."

"OYNADIKLARI MAÇLAR SİLİNMEZ"

"Yönetim kurulumuz bu kararı verirken kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele bir karar almadı. Özellikle, bundan önceki geçmiş uygulamalara baktık. 30 yıldan bu yana içtihatler oluşmuş durumda. 1989'daki Samsunspor'dan başlayıp, daha sonra 1991 depreminde, daha sonra sel felaketinde, münferit deprem olaylarında TFF yönetim kurulu hep aynı kararı almış. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Bu maçlarla ilgili kırmızı kartlar, sarı kartlar, ödemeler olmuştur. Hiçbir zaman olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda da olmaz."

"SON DERECE AÇIK VE ŞEFFAF"

"Uygulama son derece açık ve şeffaf. Geçmişte de yapılan hep aynı. O zamana kadar oynadığı maçlar tescil edilmiş. Herhangi bir sebep, deprem değil de başka bir sebep, örnek vermek gerekirse 3-4 hafta oldu, Alanya Kestelspor bir trafik kazası geçirdi. 9 oyuncusu yaralandı. Bizden talepte bulundu. Biz ona 'Bu zamana kadar oynadığınız maçlar tescil edilir, isterseniz ligden çekilebilirsiniz. Ya böyle devam edersiniz ya da çekilirseniz sizi küme düşürmeyiz."

"KULÜPLERİN KARAR ALMA YETKİSİ YOK"

"Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Kararı TFF verir. Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Öyle olsa dahi bize cuma günü akşam müracaat oldu. 6 kulüp bunu istiyor. 11 kulüp, bunu tersi yönünde kararı var. Kamuoyunu ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle kamuoyunu yönlendirip bu şekilde bir şeyin 'bekliyoruz, baskı yapıyoruz', bir yandan basından, bir yandan sosyal medyadan bu şeyleri yapmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ortamı gerginleştirmeden ligi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim."

"AKADEMİLERİ UYGULAYACAĞIZ"

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu önemli projeyle ilgili yaptığımız çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz ziyaretleri, sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün detaylardan bahsedeceğim. Kalıcı ve istikrarlı başarı istiyorsak, sorunsuz ve sonuç odaklı işleyen, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi yaratmak zorundayız. TFF olarak bizim rolümüz, futbol akademileri projesini sağlam bir zemine oturtmak ve uygulamasını sağlamak."

"ÖNCE TAKIMLARINA, SONRA YURT DIŞINA"

"Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz."

"ZİYARETLERİN AMACI AKADEMİLERDİ"

"Bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışı birçok ziyaret gerçekleştirdik. Altyapı tesislerini inceledik ve görüş alışverişlerinde bulunduk. Tüm bu ziyaretlerimizin amacı, Türkiye’nin altyapı akademileri modelini geliştirmekti. KPMG ile birlikte sürdürdüğümüz strateji çalıştaylarımızda 13 Mart 2023 tarihinde altyapı ve akademi çalışma grubu toplantısını gerçekleştirdik. Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı ve sürdürülebiir bir akademi modeliyle oluşturmak adına, Double Pass firmasıyla iş birliği protokolünü sizlerin huzurunda imzalayacağız."

"6 AY ÜCRETLER TFF'DEN"

"Şimdi ise Double Pass firmasıyla birlikte gerçekleştireceğimiz projemizin kapsamı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Öncelikle, yaş gruplarına özel kriterleri taşıyan antrenörler seçilecek. Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak. Akademiler TFF tarafından denetlenecek ve destek mekanizmaları denetleme sonuçlarına göre işletilecek. Belirli kriterlere göre seçilecek antrenörler, kendi ilgili yaş gruplarına göre eğitim alacaklar. Eğitimini tamamlayan antrenörler, eğitimini aldıkları yaş gruplarına göre çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim verecekler."

AKADEMİ ZORUNLULUĞU

"Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz."

B TAKIM UYGULAMASI GELİYOR

"Diğer taraftan, genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig’deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz."

LALE ORTA AÇIKLAMASI

"Bu hafta sadece Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi manuel olarak atandı. Bu konuda MHK'nın bir talebi oldu. Biz de inceledik ve Belçika'da da benzer uygulamalar oluyor. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de buna izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu özellikle açıkladık. MHK başkanını değiştirme gibi bir düşüncemiz de yok.