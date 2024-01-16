Altay 3 puanı tek golle aldı: Galibiyet serisini devam ettirdi!

Altay, TFF 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 07:38
Altay 3 puanı tek golle aldı: Galibiyet serisini devam ettirdi!
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Trendyol 1. Lig'de Altay ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Altay oldu.

Altay'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Eren Erdoğan kaydetti.

Yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile ligde son üç maçını kazanan Altay puanını 11'e yükseltti. İrfan Buz yönetiminde son beş haftada galibiyet alamayan Şanlıurfaspor 16 puanda kaldı.

1. Lig'de hafta Altay, Tuzlaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, Adanaspor'u ağırlayacak.


altay Şanlıurfaspor TFF 1. Lig

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