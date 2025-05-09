Manchester United, finale 7 golle yürüdü!
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Manchester United, toplam skorda 7-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.
Deplasmanda da ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, toplam skorda 7-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Mücadele Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti.
Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.
Bu sonucun ardından finale yükselen Manchester United, Bodo/Glimt'i toplam 5-1'lik skorla geçen Tottenham ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
FİNAL 21 MAYIS'TA
İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
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