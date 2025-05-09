Manchester United, finale 7 golle yürüdü!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:39

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:39

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.

Deplasmanda da ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, toplam skorda 7-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Mücadele Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.

Bu sonucun ardından finale yükselen Manchester United, Bodo/Glimt'i toplam 5-1'lik skorla geçen Tottenham ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

FİNAL 21 MAYIS'TA

İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.