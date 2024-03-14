Altay Bayındır'a yeni rakip: Manchester United'da gözler kaleci transferinde!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:38

Güncelleme: 14.03.2024 - 13:44

Altay Bayındır'ı sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon Euro karşılığında transfer eden Manchester United, yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesine daha hazırlanıyor.

Takımın 3. kalecisi konumundaki Tom Heaton ile sezon sonunda vedalaşacak olan Kırmızı Şeytanlar, Andre Onana ve Altay Bayındır ile forma rekabetine girebilecek bir isim belirledi.

ARSENAL İLE YARIŞ İÇİNDELER

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United, Columbus Crew forması giyen Patrick Schulte'yi renklerine bağlamayı hedefliyor.

Haberde Patrick Schulte ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtildi.

Patrick Schulte

MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

Bu sezon toplam 5 maça çıkan Patrick Schulte 3 gole engel olamadı. ABD'li kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapadı.