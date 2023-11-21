Altay Bayındır'dan Manchester United itirafı: 'Türkiye'de ilk sırada'

Manchester United'ın milli file bekçisi Altay Bayındır, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:52
Altay Bayındır'dan Manchester United itirafı: 'Türkiye'de ilk sırada'
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Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuk oldu.

Manchester United'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bayındır, "Manchester çok güzel bir şehir. Burayı, insanları seviyorum. Dışarıda gezerken insanların pozitif konuşmalarını ve desteklemelerini seviyorum. Kazandığımızda mutlu oluyoruz" dedi.

İngiliz yemeklerini denediğini söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Türk yemeklerinden biraz farklı bir kültür. İngiliz yemeklerini denemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE UNITED İLK SIRADA"

Altay Bayındır, Türkiye'de en çok Manchester United'ın desteklendiğini söyledi. Bayındır, "Türkiye'de Manchester United ilk sırada. Başka rakibi yok" dedi.  


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