Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu

Manchester United, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın giyeceği forma numarasını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:22
Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu
Abone Ol google-news

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, yeni transferlerinin forma numaralarını açıkladı. 

İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın 1 numaralı formayı giyeceği belirtildi. 

 


Player Alanı
altay bayındır manchester united transfer

İlgili Haberler

Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır sözleri

Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır sözleri
Manchester United, Altay Bayındır'ı açıkladı

Manchester United, Altay Bayındır'ı açıkladı
Manchester United, Altay Bayındır'ı açıklamaya hazırlanıyor

Manchester United, Altay Bayındır'ı açıklamaya hazırlanıyor

En Çok Okunan Haberler