Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, yeni transferlerinin forma numaralarını açıkladı.

İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın 1 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Confirmation of 5?? new squad numbers for 2023/24...



?? There will be a further update on Sofyan Amrabat in due course.#MUFC