Altay Bayındır'ın forma numarası belli oldu
Manchester United, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın giyeceği forma numarasını açıkladı.
İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, yeni transferlerinin forma numaralarını açıkladı.
İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın 1 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Confirmation of 5?? new squad numbers for 2023/24...— Manchester United (@ManUtd) September 3, 2023
?? There will be a further update on Sofyan Amrabat in due course.#MUFC
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