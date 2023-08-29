Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:26

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:26

Manchester United, Altay Bayındır'ı açıklamaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini noktalamak üzere olduğu belirtildi.

Manchester United'ın, 25 yaşındaki için resmi açıklamayı 30 Ağustos Çarşamba günü yapmayı düşündüğü vurgulandı.

İngiliz ekibi, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.