Altay, Eric Björkander ile uzlaşma peşinde
Eski oyuncularına 10 milyon Euro'nun üzerinde borcu olan Altay, FIFA'da yeni bir dava dosyası oluşmaması için Eric Björkander'le uzlaşmak istiyor.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Altay, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Hırvatistan ekibi Istra'ya transfer olan Eric Björkander'le mahkemelik olmamak için kolları sıvadı.
Siyah-beyazlı kulübün Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda transfer edilen İsveçli stoper, geçen sezon 1'inci Lig'de de oynadıktan sonra ödemeleri yapılmayınca İzmir ekibini FIFA'ya şikayet edip yuvadan uçtu.
TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR
Eski yabancı oyuncularına olan 10 milyon Euro'nun üzerindeki borcu nedeniyle 1.5 sezondur transfer yasağı bulunan Altay, FIFA'da yeni bir dava dosyası oluşmaması için Björkander'le uzlaşmak istiyor.
Siyah-beyazlıların İsveçli defans oyuncusuna alacaklarının yarısını ödeyip sorunu çözmeyi planladığı öğrenildi. Björkander bu teklifi kabul etmemesi halinde, ödeme almak için uzun süre beklemek zorunda kalacak.
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