Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan şüpheliye tutuklama kararı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 19:37

TFF 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderi ile yaralayan şüpheli M.N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli M.N.A.’ın, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti. Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.