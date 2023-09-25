Altay puanı son anda kurtardı!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 22:44

Güncelleme: 25.09.2023 - 22:44

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altay ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Bodrumspor, 34. dakikada penaltıdan Aldair ile öne geçti. Altay bu gole 89. dakikada Zeki Yıldırım ile karşılık verdi.

6 MAÇTA 4 PUAN

Bu sonucun ardından Altay 4, Bodrumspor 11 puana yükseldi.

Altay, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Bodrumspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlacak.