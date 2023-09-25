Altay puanı son anda kurtardı!
Altay, TFF 1. Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altay ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Bodrumspor, 34. dakikada penaltıdan Aldair ile öne geçti. Altay bu gole 89. dakikada Zeki Yıldırım ile karşılık verdi.
6 MAÇTA 4 PUAN
Bu sonucun ardından Altay 4, Bodrumspor 11 puana yükseldi.
Altay, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Bodrumspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlacak.
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