Gençlerbirliği ile Altay yenişemedi

Gençlerbirliği ile Altay, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 22:53
Gençlerbirliği ile Altay yenişemedi
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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 28, Altay 32 puana yükseldi.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında İzmir derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak.


Gençlerbirliği altay TFF 1. Lig

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