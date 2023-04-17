Gençlerbirliği ile Altay yenişemedi
Gençlerbirliği ile Altay, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
HAFTAYA İZMİR DERBİSİ OYNANACAK
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 28, Altay 32 puana yükseldi.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında İzmir derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- İsmi ima bile edilmezken...
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- Paramız nasıl pul oldu?
- Memleket Partisi'nde toplu istifa