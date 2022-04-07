Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça kadro dışı kaldı
Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, kadro dışı kararının gerekçesi "disiplinsiz davranış ve performans yetersizliği" olarak belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla 17. sırada yer alarak kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekiplerinden Altay'da flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Marco Paixao ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
Murat Akça
İzmir ekibi, açıklamasında "A Takımı oyuncularımızdan Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile, Murat Akça ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verdi.
Marco Paixao
BAŞKAN İSTİFASINI VERDİ
Gün içerisinde başkan Özgür Ekmekçioğlu da istifa kararı almıştı. Ekmekçioğlu açıklamasında, "Altay Spor Kulübü’nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum. Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı. Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum" demişti.
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