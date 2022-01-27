Altay'da Serkan Özbalta dönemi
Mustafa Denizli'nin ayrılığı sonrası Mert Nobre'yi takımın başına getiren ve üç maç sonra Brezilyalı teknik direktör ile yolları ayıran Altay, yeni hocasını belirledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Mert Nobre ile yolları ayıran yönetim, göreve son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Serkan Özbalta'yı getirdi.
Genç teknik adam, siyah-beyazlı kulüpte bu sezon Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından göreve gelen üçüncü isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev yapan genç teknik adam, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Keçiörengücü'nü 2018-19, Manisa FK'yı 2020-21 sezonlarında TFF 1. Lig'e çıkaran Serkan Özbalta, 2002'de futbolcu olarak veda ettiği Altay'a 20 sene aradan sonra "Teknik Direktör" olarak döndü.
Serkan Özbalta ile siyah-beyazlı ekibin yolları 1999 yılında kesişmişti. O sezon Erzincanspor'dan transfer edilen Özbalta, Altay U21 Takımı'nda forma giyerken sonrasında Mersin İY, Keskinspor, Seyhan Belediyespor'a kiralanan Özbalta, 1999-2000'de ise Altay'ın Süper Lig'deki kadrosunda yer almıştı.
"BURASI BÜYÜK ALTAY"
Keçiörengücü'nü kendi sahasında maç kaybetmeden, Manisa FK'yı ise namağlup unvanı ve gol rekorlarıyla TFF 2. Lig şampiyonu yapan Özbalta'nın, Altay ile sözleşme imzalayıp Antalya kampına katılmak için yola çıktığı kaydedildi.
Süper Lig'i, siyah-beyazlı kulübü ve takımı yakından tanıdığını vurgulayan Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay'a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" vurgusu yaptı.
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