Altay'dan Manchester United taraftarına mesaj: 'Beni desteklerlerse...'
İngiltere FA Cup'ta Manchester United'ın Newport ile karşı karşıya geldiği maçta ilk kez forma giyen Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, 4-2 kazanılan Newport karşılaşmasının ardından konuştu.
Altay Bayındır yaptığı açıklamada, "Yeni ailem burasıymış gibi hissediyorum. Herkesin beni desteklediğini görüyorum. Eğer beni desteklerlerse her maçta her şeyimi veririm" dedi.
Altay Bayındır ayrıca, "Destek tüm oyuncular için önemlidir. Bu duyguyu anlatamam. Manchester United gibi büyük bir kulüpte forma giyen ilk Türk oyuncu oldum. Her gün kendime nasıl gelişebilirim sorusunu soruyorum" ifadelerini kullandı.
Altay Bayındır'ın ilk kez forma giydiği maçta Manchester United, Newport'u 4-2 mağlup etti.
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