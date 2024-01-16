Altaylı futbolculardan ortak mesaj: 'Maddi ve manevi olarak...'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:48

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:48

1'inci Lig'de son 3 maçını kazanarak kümede kalma yolunda umutlanan Altay'ın futbolcuları kulüpte yaşanan mali sorunlara dikkat çekmek için ortak bildiri yayınlayıp destek çağrısında bulundu.

Siyah-beyazlı oyuncular, "Sezon başından bu yana kulübümüzün hayatta kalması adına fedakarlık yapmaktayız. Buna karşın maddi ve manevi olarak sürekli eksik bırakılmaktayız. 110'uncu yaşını kutlayan bu ulu çınarın yalnız bırakılması bizleri derinden üzmektedir. Hep birlikte aidiyetimizi, yüreklerimizi ortaya koymakta ve ulu çınarı yaşatmanın savaşını vermekteyiz. Camia olarak kulübümüzün etrafında maddi, manevi toplanmak ve hep beraber bütün olmaktan başka bir çıkış yolumuzun olmadığını hatırlatmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Altaylı futbolcuların yazılı açıklamasının devamı şöyle:

"Son 3 maçta yakaladığımız sinerji, takım içindeki aile ortamı ve ulu çınarı yaşatma arzumuzun görmezden gelinmesini kabul etmemekteyiz. Tüm camiamızdan maddi manevi destek beklediğimizin bilinmesini istiyor, ivedilikle harekete geçilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Başkanımız Süleyman Özkaral'ın şeffaflığını, iyi niyetini, bizler ve kulübümüz için neler yaptığını yakinen bilen insanlar olarak kendisine destek olunmasını ve bu yolda yalnız bırakılmamasını rica ediyoruz. Bizleri anlayacağınızı umut ediyor, ulu çınarı yaşatma ve tekrar ayağa kaldırarak hak ettiği yerlere getirme yolunda bizlere omuz vermenizi rica ediyoruz."