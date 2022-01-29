Altaylı kaleci Lis'ten Galatasaray iddiası

29 Ocak 2022 Cumartesi, 15:10

Son 12 maçında sadece 1 galibiyet alıp, üst üste 4 karşılaşmadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı kulübün, Polonyalı file bekçisi için İzmir temsilcisinin kapısını çaldığı belirtildi.

Galatasaray yönetiminin kaleci Lis için siyah-beyazlılara 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Altay yönetiminin ise sezon sonunda vermek şartıyla 24 yaşındaki kaleci için 2.5 milyon Euro talep ettiği bildirildi.



Altay, sezon başında Polonya ekibi Wisla Krakow'dan 900 bin Euro'ya Mateusz Lis'i kadrosuna dahil ederek transferde en yüksek bonservis ücretini Polonyalı eldiven için ödemişti.

Kaleci Lis, Altay'ın 1 puan aldığı Galatasaray deplasmanında 6 kurtarış yaparak dikkat çekmişti.

Sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazanan Lis, son olarak İzmir'de 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından tribünlerden alkış toplamıştı.