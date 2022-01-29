Eski Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski’den Fatih Terim açıklaması

29 Ocak 2022 Cumartesi, 11:02

Polonya Ligi ekiplerinden Górnik Zabrze forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

Takımı ile Antalya’da kamp yapan 36 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın geçirdiği dönem ve Fatih Terim ile yolların ayrılması konusunda görüşlerini bildirdi.

Galatasaray’ın kötü günleri atlatacağını söyleyen Podolski, “Bir taraftar olarak, Galatasaray'ın ligde yeniden ait olduğu yere yükseleceğine inanıyorum” dedi.

"O BİR EFSANE!"

Fatih Terim’in ayrılığına değinen Polonyalı futbolcu, “Galatasaray ve Türk futbolu için harika işler başarmış, dünya futbolunda efsane olmuş biri. İşini seven, tutkulu, iyi karakterli bir insan ve bence Terim şu an biraz ara verecektir. Teknik direktörlüğe devam edeceğini düşünmüyorum. Belki ileride Galatasaray'da farklı bir görev de üstlenebilir. Futbolda bu derece başarı elde etmiş fazla insanınız yok. Kulüpten ayrılış sürecinde gerekli saygıyı gördüğünü düşünmüyorum ama bu süreç onun Fatih Terim oluşunu değiştirmez. O bir efsane ve bu tarz durumlar gerçekleri değiştirmez. Bir sonraki adımını bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

'STATTA GÖRÜŞÜRÜZ!"

Galatasaray taraftarlarını hala unutamadığını dile getiren Podolski, “Nerede olursam olayım desteklerini benden esirgemiyorlar. Ben de her zaman onlarla beraber olmayı seviyorum. Halen İstanbul'a gelip Galatasaray'ın maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Çünkü Türkiye'de geçirdiğim vakitten her zaman büyük keyif aldım. Ben bir Aslan'ım ve hep öyle kalacağım. Yakında statta görüşürüz!” diye konuştu.