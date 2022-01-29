Galatasaray'da Hande Ocak Başev istifa etti

29 Ocak 2022 Cumartesi, 11:19

Galatasaray Kulübü'nde tartışmaların odağında kalan isimlerden, İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev'in istifa ettiği öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etmiştir. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifayı duyurdu.