Altetico Madrid zorlu maçta rahat kazandı!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:41

Güncelleme: 25.05.2024 - 19:41

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Altetico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Altetico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Altetico Madrid'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Samuel Lino ve 90+4. dakikada Reinildo kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 76'ya yükselten Altetico Madrid sezonu 4. sırada tamamladı.

Real Sociedad 60 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada tamamladı.