Altetico Madrid zorlu maçta rahat kazandı!

İspanya La Liga karşılaşmasında Altetico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:41
Altetico Madrid zorlu maçta rahat kazandı!
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İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Altetico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Altetico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Altetico Madrid'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Samuel Lino ve 90+4. dakikada Reinildo kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 76'ya yükselten Altetico Madrid sezonu 4. sırada tamamladı.

Real Sociedad 60 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada tamamladı.


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