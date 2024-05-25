Altetico Madrid zorlu maçta rahat kazandı!
İspanya La Liga karşılaşmasında Altetico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yendi.
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Altetico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Altetico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.
Altetico Madrid'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Samuel Lino ve 90+4. dakikada Reinildo kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 76'ya yükselten Altetico Madrid sezonu 4. sırada tamamladı.
Real Sociedad 60 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili en yakını çıktı!
- Torpilin pozu da çıktı!
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- Oylar devam ederken yeni başkan belli oldu!
- İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?
- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- Benzine indirim pompaya yansıdı
- Birçok ilde kuvvetli yağış etkili olacak!
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?