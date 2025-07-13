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Altı yıl sonra geri dönüyor: Fenerbahçe, Tarık Çetin transferini tamamladı!

Altı yıl sonra geri dönüyor: Fenerbahçe, Tarık Çetin transferini tamamladı!

13.07.2025 16:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Altı yıl sonra geri dönüyor: Fenerbahçe, Tarık Çetin transferini tamamladı!

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Tarık Çetin ile 1 yıllığına anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi. Çaykur Rizespor'a veda eden Tarık Çetin, 6 yılın ardından sarı-lacivertlilere dönüyor.

FENERBAHÇE, TARIK ÇETİN'LE YENİDEN ANLAŞTI 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Rizespor ile sözleşmesi sona eren Tarık Çetin ile anlaşma sağladı.

TECRÜBELİ KALECİ, PORTEKİZ KAMPINA KATILACAK 

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından deneyimli kaleci Portekiz kampına dahil olacak.

AVRUPA KUPALARINDA +1 OYUNCU HAKKI GETİRECEK

Tarık Çetin'i 3. kaleci olarak düşünen Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin altyapıdan yetişmesi nedeniyle Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme hakkı kazanacak.

FENERBAHÇE'DEN RİZESPOR'A

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Tarık Çetin, 2019 yılında Vedat Muriqi transferinde Rizespor'a gitmişti. Tarık, transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Rizespor'da geçen sezon 15 maçta kaleyi koruyan Tarık Çetin, kalesinde 23 gol gördü. Tarık Çetin, 2 maçta kalesini gole kapattı.

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