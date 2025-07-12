Fenerbahçe, Archie Brown'u açıkladı!

Fenerbahçe, Archie Brown'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Ailemize hoş geldin Archie Brown— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2025
Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor;… pic.twitter.com/M0iCSZyD4q