Fenerbahçe, Archie Brown'u açıkladı!

Fenerbahçe, Archie Brown'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."