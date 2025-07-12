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Fenerbahçe, Archie Brown'u açıkladı!

Fenerbahçe, Archie Brown'u açıkladı!

12.07.2025 22:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, Archie Brown'u açıkladı!

Fenerbahçe, Archie Brown transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Archie Brown'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

 

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