Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan kimdir? Seyit Mehmet Özkan Altınordu'dan ayrılıyor mu?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:24

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:25

İç sahada aldığı Erzurumspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen İzmir ekibi, 9 yıl sonra 2'nci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Başkan Mehmet Özkan kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Seyit Mehmet Özkan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SEYİT MEHMET ÖZKAN KİMDİR?

Seyit Mehmet Özkan, 6 Mart 1955'te İzmir'de doğdu. Eşrefpaşa Zafer İlkokulu, İzmir Türk Koleji ve ODTÜ İşletme'yi bitirdi. 8 yaşında mahallesindeki Damlacıkspor’da futbola oynadı. Tarihinin ilk futbol şampiyonluğunu 1975’te yaşayan ODTÜ takımında forma giydi. Ancak babasının ısrarı sonucu aktif futbola veda edip, eğitim ve sanayiye yöneldi.

Haddehane ustası olan babası Kenan Özkan’ın 1975 yılında iş kazası geçirmesi nedeniyle, 20 yaşında iken iş hayatına atıldı. Üniversite eğitimlerini bitiren 2 kardeşi ile birlikte 1985 yılında aile şirketini kurdu. Buca’da kurulu haddehanelerini 1999 yılında Aliağa’ya taşıdılar. Yeni teknoloji ile kurulan 3 adet haddehane tesisine hammadde sağlayacak olan Vakumlu Çelikhane tesisini 2009 yılında devreye aldılar.

Özkan, yıllar sonra futbola Bucaspor ile dönüş yaptı. Önce haddehanelerinin bulunduğu ilçe takımı Bucaspor’un 1984 yılında 3. Lig’e girişinde rol oynadı. Ardından 1990’da profesyonel takım sorumlusu olarak, Bucaspor’un 3. Lig’de şampiyon olmasında en önemli rolü üstlendi. 1997’de kulüp başkanıyken, kulüplerin transfer politikalarındaki yanlışlığı vurgulayarak görevinden istifa edip altyapının başına geçti. Ekibiyle birlikte tamamı Buca ilçesinin 15 yaş çocuklarından kurulu bir takım kurdu. 2 sene sonunda bu çocuklar 17 Yaş Türkiye Şampiyonu oldular.

2006 yılında Bucaspor Futbol Akademisi’ni kurmak için kolları sıvadı. Türkiye’nin en iyi futbol eğitim tesislerinden birini yaptı. 2012 yılına kadar, genç milli takımlara 20’ye yakın sporcu gönderen ve birçok Türkiye şampiyonluk/ikincilik dereceleri alan, Türkiye'de övgüyle anılan bir sistemi kurdu. Bu dönemde yetişen en ünlü futbolcular Salih Uçan ve Taylan Antalyalı oldu.

Seyit Mehmet Özkan, 2012 Ağustos’unda Türk futbolunun Cumhuriyet ile yaşıt kulübü Altınordu’nun futbol şubesini şirketleştirerek yeni bir döneme adım attı. Altınordu FK’da "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" ve “Çocuklarımız Geleceğimiz” sloganlarını kullanan Özkan, 2012 Ağustos’unda “Türk gençlerine Avrupalı meslektaşlarıyla eşit imkanlar sağlarsak, aralarından Dünya çapında yıldızlar çıkarabiliriz” hedefini adım adım uygulamaya koydu.

Önce Selçuk-Efes’te ve eş zamanlı olarak kulübün merkezi İzmir-Yeşilyurt’ta Türkiye'nin en modern futbol tesislerini inşa ederek “Gerçek” Profesyonel Futbolcu Yetiştirme Programı için düğmeye bastı. 2016 yılı ortasında ise Torbalı’daki Altınordu Futbol Meslek Okulu (AFMO)’yu Türk gençlerinin hizmetine açtı. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin en büyük futbol okulları organizasyonu olan Altınordu Futbol Okulları (AFO) 7 bin öğrenciye ve 80 şubeye ulaştırdı.

Altınordu FK Profesyonel A Takımı, 2 sezonda kazandığı 2 şampiyonlukla PTT 1. Ligi’ne çıkarken, Genç Takımlar kategorisinde 14 kupa alındı, milli takımlara ise 27 oyuncu kazandırıldı. Özkan bu süreçte Altınordu markasının efsanesi olacak olan “Yabancı futbolcu oynatmama” kararını kulübün ana mottosu olarak hayata geçirdi. Bu kararın gerekçesi olarak, Türk gencine yatırım yapılmadığını ve güvenilmediğini, bu önyargıyı kırmak adına 76 milyonluk ülkemizde yaşayan 30 milyon gencimiz için yaptığını söyledi.

2016 yılından itibaren Torbalı’da Altınordu Futbol Akademisi (ALFA)’yı Türk gençlerinin hizmetine açtı. 80 dönüm arazi üzerine kurulu 8 saha ve 150 yataklı lojmanları, futsal salonu, fitness salonu, sporcu sağlığı ve top tekniği geliştirme bölümleriyle Avrupa’nın sayılı futbol akademileriyle yarışacak bir tesis kurdu. Bu dönemde yetişen en ünlü futbolcular, A Milli takımın 2 as oyuncusu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder oldular. Çağlar ve Cengiz’in yanı sıra Türkiye Süper Ligi’nde oynayan birçok oyuncu ve teknik adam ALFA’dan yetişti. Bir rekor sayılabilecek tam 15 yıl birlikte çalıştığı teknik adam Hüseyin Eroğlu’nu Türk Futbolu’na armağan etti. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin en büyük futbol okulları organizasyonu olan Altınordu Futbol Okulları’nı (AFO) 200 şubeye ve 20 bin öğrenciye ulaştı.

ALTINORDU'YA VEDA

Seyit Mehmet Özkan, klübe gönderdiği mailde şu ifadelere yer verdi:

"Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."