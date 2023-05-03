Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:29

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:29

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki isim belli oldu.Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, siyah-beyazlıların Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile ilgilendiğini öne sürdü. Kosta Rikalı futbolcuya Beşiktaş dışında da başka talip olduğu ifade edildi. Peki, Francisco Calvo kimdir, nereli, kaç yaşında? Francisco Calvo hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

FRANCİSCO CALVO KİMDİR?

Francisco Calvo, 8 Temmuz 1992 tarihinde Kosta Rika'nın San Jose şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Francisco Javier Calvo Quesada olan futbolcu Türkiye'de Konyaspor'da forma giyiyor.

Kosta Rikalı futbolcu Francisco Calvo, Profesyonel kariyerine 2011 yılında Herediano kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Pérez Zeledón, Nordsjælland, Herediano, Santos de Guápiles, Saprissa ve Minnesota United kulüplerinde oynadı.

Türkiye'de Konyaspor futbol takımında oynayan Francisco Calvo, Konyaspor takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katıldı. Francisco Calvo'nun Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam etmektedir.

İlk millî maçına 29 Mayıs 2011'de San José'de oynanan Nijerya karşısındaki hazırlık maçıyla çıktı.

FRANCİSCO CALVO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2011-2012 Herediano

2012 Pérez Zeledón

2013 Nordsjælland

2013-2015 Herediano

2015 Santos de Guápiles (kiralık)

2015-2016 Saprissa

2017-2019 Minnesota United

2019-2021 Chicago Fire

2022 San Jose Earthquakes

2022- Konyaspor

FRANCİSCO CALVO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2011 Kosta Rika U-20

2011- Kosta Rika