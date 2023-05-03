Francisco Calvo kimdir, nereli, kaç yaşında? Francisco Calvo hangi takımlarda futbol oynadı?
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Konyaspor forması giyen Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu yakından takip ettiğini iddia etti. Futbolseverler, Francisco Calvo'nun hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Francisco Calvo kimdir, nereli, kaç yaşında? Francisco Calvo hangi takımlarda futbol oynadı?
Beşiktaş'ın transfer hedefindeki isim belli oldu.Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, siyah-beyazlıların Konyaspor forması giyen Francisco Calvo ile ilgilendiğini öne sürdü. Kosta Rikalı futbolcuya Beşiktaş dışında da başka talip olduğu ifade edildi. Peki, Francisco Calvo kimdir, nereli, kaç yaşında? Francisco Calvo hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...
FRANCİSCO CALVO KİMDİR?
Francisco Calvo, 8 Temmuz 1992 tarihinde Kosta Rika'nın San Jose şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Francisco Javier Calvo Quesada olan futbolcu Türkiye'de Konyaspor'da forma giyiyor.
Kosta Rikalı futbolcu Francisco Calvo, Profesyonel kariyerine 2011 yılında Herediano kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Pérez Zeledón, Nordsjælland, Herediano, Santos de Guápiles, Saprissa ve Minnesota United kulüplerinde oynadı.
Türkiye'de Konyaspor futbol takımında oynayan Francisco Calvo, Konyaspor takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katıldı. Francisco Calvo'nun Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam etmektedir.
İlk millî maçına 29 Mayıs 2011'de San José'de oynanan Nijerya karşısındaki hazırlık maçıyla çıktı.
FRANCİSCO CALVO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2011-2012 Herediano
2012 Pérez Zeledón
2013 Nordsjælland
2013-2015 Herediano
2015 Santos de Guápiles (kiralık)
2015-2016 Saprissa
2017-2019 Minnesota United
2019-2021 Chicago Fire
2022 San Jose Earthquakes
2022- Konyaspor
FRANCİSCO CALVO MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2011 Kosta Rika U-20
2011- Kosta Rika
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye gelen 'deep fake' istihbaratı
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt!
- Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları
- SMS bombardımanı