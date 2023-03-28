Altınordu kendi evinde çok farklı
Altınordu, TFF 1. Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Denizlispor'u 5-2 mağlup etti.
TFF 1. Lig 29. hafta maçında Altınordu, sahasında Denizlispor ile karşılaştı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Altınordu 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kürşad Sürmeli, 16, 64 ve 70. dakikalarda Ali Özgün ve 90. dakikada Hüsamettin Yener attı. Denizlispor'un golleri 6. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 43. dakikada Okan Derici kaydetti.
ALTINORDU NEFES ALDI
Altınordu'da Şeref'in 90+4. dakikada kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi.
Küme hattında yer alan Altınordu puanını 23'e çıkardı. Tehlike bölgesinde yer alan Denizlispor ise 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Altınordu, ligden çekilen Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak ve hükmen galip sayılacak. Denizli spor ise Göztepe'yi ağırlayacak.
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