Galatasaray'dan TFF'ye 'Hakan Ceylan' başvurusu

Galatasaray, 9 maçında VAR ve AVAR hakemi olarak görev alan Hakan Ceylan'ın, kalan maçlarda görevlendirilmemesi için TFF'ye başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:16
Galatasaray'dan TFF'ye 'Hakan Ceylan' başvurusu
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Galatasaray Süper Lig'de 26 haftalık periyotta 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, iyi niyetinden şüphe ettiklerini ileri sürdükleri Ceylan'ın maçlarında görevlendirilmemesini istedi.

Hakan Ceylan

Hakan Ceylan 2. hafta Giresun'a 1-0 kaybedilen maçta VAR olarak görev yaparken Galatasaray, 2 penaltıda hakemi uyarmadığını öne sürdü.

Yine Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesinde sarı-kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR'daki isim Hakan Ceylan'dı. Ceylan'ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim, TFF'ye "Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz" açıklamasını yaptı. 


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