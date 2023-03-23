Galatasaray'dan TFF'ye 'Hakan Ceylan' başvurusu

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:16

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 09:16

Galatasaray Süper Lig'de 26 haftalık periyotta 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, iyi niyetinden şüphe ettiklerini ileri sürdükleri Ceylan'ın maçlarında görevlendirilmemesini istedi.

Hakan Ceylan

Hakan Ceylan 2. hafta Giresun'a 1-0 kaybedilen maçta VAR olarak görev yaparken Galatasaray, 2 penaltıda hakemi uyarmadığını öne sürdü.

Yine Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesinde sarı-kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR'daki isim Hakan Ceylan'dı. Ceylan'ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim, TFF'ye "Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz" açıklamasını yaptı.