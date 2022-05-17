Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı

17 Mayıs 2022 Salı, 18:36

Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada "TFF 3. ve 2. Lig şampiyonlukları ve Süper Lig yolunda play-off finali oynatma gururunu bizlere yaşatan Hüseyin Eroğlu’na bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2012 yılının eylül ayında Altınordu'nun başına geçmişti.