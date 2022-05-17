Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, uzun yıllardır görevde bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 18:36
Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı
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Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada "TFF 3. ve 2. Lig şampiyonlukları ve Süper Lig yolunda play-off finali oynatma gururunu bizlere yaşatan Hüseyin Eroğlu’na bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2012 yılının eylül ayında Altınordu'nun başına geçmişti.


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