Altınordu'da Ali Özgün krizi devam ediyor!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Ali Özgün krizi devam ediyor. Altınordu, Gurbetçi futbolcuyu mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:42
Altınordu'da Ali Özgün krizi devam ediyor!
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 1 ay önce kadro dışı bırakılan santrafor Ali Özgün'le mahkemelik oluyor. Bireysel antrenmanlara çıkmayan gurbetçi futbolcunun Türkiye'de doktor raporu alıp kulübe yolladığı öğrenilirken, yönetimin raporun alındığı tarihte Ali Özgün'ün Almanya'da olduğunu tespit ettiği ve konuyu yargıya taşıyacağı bildirildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Altınordu'nun bu iddiasını kanıtlaması halinde Ali Özgün'ün yanı sıra raporu veren doktorun da sıkıntı yaşayacağı ileri sürüldü. Altınordu yönetimi, tecrübeli forvetin kulüpten hak etmediği alacaklarını istediğini savunurken, ilerleyen süreçte karşılıklı anlaşma sağlanmaması halinde kulüp ve oyuncu arasında tek taraflı fesih gerçekleşmesi bekleniyor.


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