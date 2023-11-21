Eski Fenerbahçeli, Türkiye'ye geri dönüyor!
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe yollarını ayırdığı Radomir Kokovic'ten sonra 1992-93 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Stanimir Stoilov'la anlaştığı iddia edildi.
TFF 1. Lig'de üst üste kaybettiği Kocaelispor ve Erzurumspor FK karşılaşmalarından sonra zirve yarışında geriye düşen Göztepe, Hırvat teknik adam Radomir Kokovic ile yollarını ayırırken yine yabancı bir teknik direktör tercihinde bulundu.
STANIMIR STOILOV GÖZTEPE'DE
DHA'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip 56 yaşındaki Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov'la her konuda anlaştı. Daha önce Süper Lig'de Nesto El Maestro ve Stjepan Tomas'la çalışan Göztepe, TFF 1. Lig'de takımı Kokovic'e emanet etmişti. Sarı-kırmızılı ekip bu kez Stoilov'u tercih etti.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ BAŞARILI
Kulüp olarak Levski Sofya, Litex Lovech, Anorthosis ve Botev Plovdiv'i çalıştıran Stoilov'un kariyerine 2 Bulgaristan Ligi şampiyonluğu, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 4 Kazakistan Ligi şampiyonluğu ve 1 Kazakistan Kupası sığdırdı. Stoilov, Bulgaristan Milli Takımı ve Kazakistan Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.
FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ
Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giydi. Sarı-lacivertlilerde 1992-93 sezonunda oynayan Stoilov, Haskovo, Levski Sofya, CSKA Sofya, Campomaiorense ve Slavia Sofya takımlarında da görev yaptı.
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