Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 'Kesinlikle alınmalı'

Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, sarı lacivertli ekibin 2 bölgeye transfer yapması gerektiğini vurguladı ve mevkileri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:39
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 'Kesinlikle alınmalı'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Sarı-Lacivertlilerin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.

TV100'de konuşan genç teknik adam, Fenerbahçe'ye transfer önerisi verdi.

Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken 2 mevki olduğunu aktaran Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin kadrosunda eksiklikler var. Bence 2 tane kesin alınması gereken mevki var. Bence sol stoper ve 6 numara kesinlikle alınması gerekiyor.

Sol ayaklı stoperden bahsediyorum. Oosterwolde sonuçta sol bek özellikli bir oyuncu. Orijinal bir sol bek. Eğer iyi bir takımsanız, şampiyonluğa oynayan bir takımsanız, bilhassa geriden oyun kurmaları planlıyorsanız bence iyi bir takımın sol stoperi olması gerekiyor çünkü oyun kurmalar günümüz futbolunda artık çok önemli. Benim fikrim hem 6 hem de sol stoper gerekiyor.

Djiku bence bu takımın sağ stoperi olabilir ama bir tane sol ayaklı bir stoper tercih etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin."


volkan demirel haberleri fenerbahçe haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Volkan Demirel EURO 2032 hayalini açıkladı: 'Başkanımız elçi olarak görevlendirdi ama...'

Volkan Demirel EURO 2032 hayalini açıkladı: 'Başkanımız elçi olarak görevlendirdi ama...'
Volkan Demirel'den Mourinho ve EURO 2024 sözleri!

Volkan Demirel'den Mourinho ve EURO 2024 sözleri!
Volkan Demirel'in acı günü

Volkan Demirel'in acı günü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler