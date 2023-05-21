2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer: 'Bir markayı ligde tutamadık'

Çaykur Rizespor deplasmanında 0-0 berabere kalan Altınordu TFF 2. Lig'e düştü. İzmir ekibinin hocası Hasan Özer, "Bir markayı ligde tutamadık. Bayrak düştüğü yerden kalkar" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 19:48
Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer: 'Bir markayı ligde tutamadık'
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Altınordu, 9 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e düştü.

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hasan Özer, küme düşmeleri ile ilgili söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını kaydetti.

"BAYRAK DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR"

Ligdeki geleceklerini son maça bırakmamaları gerektiğine değinen Özer, şunları söyledi:

"Ligin en çok gol yiyen takımlarından biriydik. Geldikten sonra rakiplerimizden iyi sonuçlar aldık. Rakiplerimizden bir adım önde düzlüğe girmiştik. Manisa, Eyüp, Bandırma ve en son Erzurumspor'a kaybettikten sonra umutlarımız azalmıştı. Ligde kalmak için şanslı durumdayken en az şansı olan takım konumuna geldik. Beraberlik Çaykur Rizespor'a yetiyordu. İyi mücadele ettik. Vazgeçmedik, sonuna kadar mücadele ettik ama ligde kalmayı başaramadık, üzgünüm. Bir markayı ligde tutamadık. Bayrak düştüğü yerden kalkar. En kötü günlerden biri bizim için."


Spor Toto 1. Lig Hasan Özer altınordu

İlgili Haberler

Altınordu, TFF 2. Lig'e düştü!

Altınordu, TFF 2. Lig'e düştü!
Arda Turan ilk galibiyetini aldı! Eyüpspor play-off'lara kaldı

Arda Turan ilk galibiyetini aldı! Eyüpspor play-off'lara kaldı
Bir yıl aranın ardından Çaykur Rizespor tekrar Süper Lig'de!

Bir yıl aranın ardından Çaykur Rizespor tekrar Süper Lig'de!

En Çok Okunan Haberler