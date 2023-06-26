Altuğ Çelikbilek Wimbledon elemelerinde 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde karşılaştığı Çek raket Dalibor Svrcina'yı setlerde 2-1 mağlup ederek 2. tura çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 17:51
Altuğ Çelikbilek Wimbledon elemelerinde 2. tura yükseldi
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde 2. tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşılaştı.

CEM İLKEL VEDA ETTİ

Müsabakayı 6-0, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli tenisçi, elemelerde 2. tura çıktı.

Öte yandan Cem İlkel ise ilk maçında Kanada'dan Gabriel Diallo'ya 3-6, 6-4 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.


Altuğ Çelikbilek wimbledon tenis

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