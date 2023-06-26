Altuğ Çelikbilek Wimbledon elemelerinde 2. tura yükseldi
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde karşılaştığı Çek raket Dalibor Svrcina'yı setlerde 2-1 mağlup ederek 2. tura çıktı.
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde 2. tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşılaştı.
CEM İLKEL VEDA ETTİ
Müsabakayı 6-0, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli tenisçi, elemelerde 2. tura çıktı.
Öte yandan Cem İlkel ise ilk maçında Kanada'dan Gabriel Diallo'ya 3-6, 6-4 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.
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