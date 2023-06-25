Beş milli tenisçi Wimbledon'da mücadele edecek

Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:30

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:30

Beş milli tenisçi Wimbledon'da mücadele etmeye hazırlanıyor.



Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Londra'da yapılacak turnuvada, kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek.

Gençler kategorisinde ise Melisa Ercan ana tabloda, Atakan Karahan ise elemelerde yer alacak.