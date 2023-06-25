Beş milli tenisçi Wimbledon'da mücadele edecek

İngiltere'de düzenlenecek sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 5 mili tenisçi korta çıkacak.

AA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:30
Beş milli tenisçi Wimbledon'da mücadele edecek
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Beş milli tenisçi Wimbledon'da mücadele etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Londra'da yapılacak turnuvada, kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek.

Gençler kategorisinde ise Melisa Ercan ana tabloda, Atakan Karahan ise elemelerde yer alacak.


Altuğ Çelikbilek Cem İlkel Türkiye Tenis Federasyonu wimbledon Zeynep Sönmez

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