Alvaro Morata Galatasaray'da siftahı yaptı!
Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşan Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.
Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki siftahını yaptı.
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, karşılaşmanın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.
Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morata, ağları havalandırdı ve Galatasaray'da ilk golünü attı.
Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #Boluspor
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