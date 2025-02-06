Alvaro Morata Galatasaray'da siftahı yaptı!

Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşan Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

Alvaro Morata Galatasaray'da siftahı yaptı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:00

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki siftahını yaptı.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, karşılaşmanın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.

Yusuf Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morata, ağları havalandırdı ve Galatasaray'da ilk golünü attı.


Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #Boluspor

İlgili Haberler

Galatasaray'dan savunmaya takviye: Carlos Cuesta'nın bonservisi ortaya çıktı!

Galatasaray'dan savunmaya takviye: Carlos Cuesta'nın bonservisi ortaya çıktı!
Galatasaray Mario Lemina transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Galatasaray Mario Lemina transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın harcama limitlerine itirazını reddetti

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın harcama limitlerine itirazını reddetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler